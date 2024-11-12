Росгвардейцы задержали подозреваемых в краже с маркетплейса в Мытищах

Полицейские совместно с сотрудниками ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области задержали в Мытищах подозреваемых в краже товаров с популярного маркетплейса. Четверо выходцы с Украины похитили дорогостоящую технику на сумму свыше девяти миллионов рублей, используя мошенническую схему.
По предварительным данным, двое мужчин и две женщины создали на интернет-сайте виртуального магазина несколько личных кабинетов вымышленных людей, чтобы заказать технику.
Пользуясь временным промежутком между доставкой товара и загрузкой информации подозреваемые после получения посылки сразу же отменяли покупку и получали обратно внесенную предоплату. Полученную технику они продавали.
Часть похищенной техники удалось обнаружить при обыске, по факту произошедшего проводится проверка.
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