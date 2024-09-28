Пьяные пациенты в Башкирии устроили драку с хирургом и сотрудниками Росгвардии

Трое подвыпивших мужчин подрались с хирургом и сотрудниками Росгвардии в приемном отделении больницы в Башкортостане. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

У одного из дебоширов, уточнили в публикации, была рваная рана головы. Ворвавшись в больницу, приятели сразу стали ругаться матом и угрожать персоналу. Тем не менее хирург взялся помогать пострадавшему, но при перевязке получил от него по лицу.

Сотрудники больницы вызвали наряд Росгвардии. Приехавшие стражи порядка задержали нападавшего, но попросили хирурга спуститься, чтобы тот дал показания. После этого мужчина снова набросился на врача с кулаками. Началась драка. Один из друзей пациента ударил и росгвардейца.

Двух из троих дебоширов задержали и взяли под стражу. Одного из них обвинили в хулиганстве, другого — в насилии против представителя власти.

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