Сотрудники Росгвардии задержали дебошира в столичном хостеле

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который устроил дебош в хостеле на Краснобогатырской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Прибывшему по сигналу тревоги наряду сотрудники хостела сообщили, что один из постояльцев напился, устроил скандал и начал крушить мебель.

«Говорит: у него праздники! Выпил, ведет себя неадекватно, мешает другим постояльцам, кричит, песни орет, ходит туда-сюда, хулиганит, докапывается до всех, старается вывести кого-нибудь на драку, на скандал…» — рассказала администратор.

Дебошира задержали, им оказался 28-летний приезжий. Его передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

Также Росгвардия опубликовала видео с места происшествия.

Похожий случай на той же улице произошел 25 декабря, но тогда скандалистом оказался 59-летний мужчина.