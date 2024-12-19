Подозреваемых в умышленной порче чужого автомобиля задержали в Люберцах

Вечером стражи порядка получили сообщение о том, что в поселке Красково неизвестные граждане наносят удары по не принадлежащему им автомобилю. Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что инцидент произошел на фоне ссоры соседей.

Мужчина и женщина, распивая спиртные напитки дома, громко шумели, чем беспокоили окружающих. Неоднократные замечания жильцов пара игнорировала, а потом дебоширы и вовсе решили выйти на улицу и испортить автомобиль одного из соседей.

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас по данному факту проводится проверка.