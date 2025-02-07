Сотрудники Росгвардии помогли пожилому москвичу, которому стало плохо на улице

Сотрудники вневедомственной охраны пришли на помощь пожилому жителю Москвы, которому стало плохо на улице. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Экипаж патрулировал Измайловский проспект, когда заметил человека, лежащего на земле. Сотрудники Росгвардии вызвали скорую помощь и следили за состоянием мужчины, пока не приехали врачи.

Пострадавшего отправили в одну из столичных больниц.

Ранее сотрудники ведомства спасли 89-летнего пенсионера, попавшего в ДТП на Варшавском шоссе. Пожилой мужчина не заметил, что ведутся дорожные работы, не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение, после чего оказался зажат в разбитом автомобиле.

Росгвардейцы оцепили место происшествия и вызвали экстренные службы, после чего вместе со спасателями извлекли пенсионера из автомобиля. Тяжелых травм мужчина не получил.