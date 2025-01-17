Московские росгвардейцы помогли попавшему в ДТП пенсионеру

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве оказали помощь мужчине, попавшему в аварию. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.

Следуя по Варшавскому шоссе, патрульный экипаж Росгвардии заметил врезавшийся в разделительный отбойник перевернутый автомобиль. Внутри зажатой в поврежденных металлических конструкциях машины оказался заблокированным 89-летний мужчина.

Бойцы Росгвардии оцепили место происшествия и вызвали экстренные службы. Они выяснили, что водитель не заметил дорожные работы и врезался в ограждение, после чего машина перевернулась.

Прибывшие спасатели извлекли водителя, он не получил повреждений. Росгвардейцы отметили, что пенсионер «родился в рубашке».

Утром 17 января двое детей и двое взрослых пострадали в аварии на северо-западе Москвы.