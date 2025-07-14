Сотрудники Росгвардии помогли госпитализировать неадекватного жителя Москвы

В Москве росгвардейцы помогли скорой помощи госпитализировать неадекватного мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов патрулировали местность в центре столицы, когда получили сигнал, что на Каланчевской улице некий мужчина бросается на прохожих и провоцирует на конфликт.

Росгвардейцы, прибыв на место, скрутили 37-летнего дебошира и вызвали скорую. Затем мужчину увезли в психиатрическую клинику на обследование.

Ранее сотрудники ведомства задержали 24-летнего жителя Москвы, который отказался оплачивать проезд в общественном транспорте, а вместо этого стал материться и нападать на контролеров. Его отправили в отделение полиции.