Мужчина в Москве напал на контролеров, попросивших оплатить проезд

Сотрудники Росгвардии задержали дебошира, который напал на контролеров в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Инцидент произошел у автобусной остановки на улице Таманской. Правоохранители, следовавшие по маршруту патрулирования, заметили мужчину, который агрессивно размахивал руками и нападал на билетных контролеров», — заявили в пресс-службе.

В итоге правоохранители задержали хулигана, им оказался 24–летний мужчина, который не оплатил проезд. Когда его попросили заплатить, то разозлился и начал неадекватно вести себя — матерился и пытался драться. Задержанного доставили в отделение полиции.

Ранее похожая ситуация случилась в феврале. Москвич набросился на двух женщин-контролеров в автобусе. Против него возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.