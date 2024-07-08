Сотрудники МЧС спасли туристов, заблудившихся на Камчатке

На побережье Камчатки спасли двух заблудившихся туристов из Владивостока

Двое туристов из Владивостока, юноша и девушка в возрасте 21 года, заблудились в районе мыса Маячного на Камчатке. Потерявшимся помогли спасатели. Об этом сообщило главное управление МЧС по региону в своем Telegram-канале .

По информации спасателей, туристы хотели дойти пешком до Халактырского пляжа.

«Прогулка оказалась долгой и небезопасной — начало темнеть, на пути встретились следы медведя. Молодые люди приняли решение обратиться за помощью», — рассказали в ведомстве.

На помощь заблудившимся отправили дежурную смену поисково-спасательного отряда. Около двух километров специалистам пришлось идти пешком, так как дорогу на побережье размыло. Обратившихся за помощью туристов доставили в населенный пункт. Медицинская помощь им не понадобилась.

Ранее рафт с туристами перевернулся на Быстрой в Камчатском крае. Двое туристов, муж и жена, выплыли на берег, а гида унесло течением. Спасатели эвакуировали пострадавших в безопасное место и организовали поисковую операцию.