Гид пропал, туристы спаслись. МЧС показало поисковую операцию на Камчатке

МЧС Камчатки: на реке Быстрой перевернулся рафт с туристами и гидом

На Камчатке во время сплава по реке Быстрой перевернулась надувная лодка с гидом и двумя туристами. Один человек пропал, остальных эвакуировали на берег. Пресс-служба МЧС Камчатки показала поисковую операцию.

Сплав устроили на рафте. В какой-то момент лодка опрокинулась, все трое оказались в воде и зацепились за судно. Супружеская пара выплыла, потому что в начале путешествия надела спасательные жилеты, а их гида унесло вниз по течению — его местонахождение неизвестно.

Очевидцы вызвали спасателей. Мужчину с женщиной эвакуировали в безопасное место и устроили поиски их гида.

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