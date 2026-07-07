Сотрудники МЧС спасли шесть человек при пожаре в Нижегородской области

Пожар охватил квартиру пятиэтажного дома в рабочем поселке Досчатое городского округа Выкса. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на УМЧС РФ по региону.

Сотрудники пожарно-спасательных подразделений вывели из здания шесть человек, включая двоих детей. Для защиты органов дыхания спасатели использовали специальные маски. Еще 15 жильцов были эвакуированы из подъезда.

Огонь ликвидировали на площади 20 квадратных метров. В результате происшествия повреждены балконы трех квартир. Обошлось без пострадавших.