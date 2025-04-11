Трое взрослых и четверо детей пострадали в ДТП в Тюмени
Автомобилист из ХМАО устроил аварию с пострадавшими в Тюмени, сообщил «Муксун.фм» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Тюменской области.
Согласно данным ведомства, на пересечении улиц Василия Подшибякина и Фармана Салманова водитель Volkswagen не пропустил машину KIA, что привело к столкновению.
Травмы получили семь человек, в том числе четверо детей. Организована проверка.
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