Сотрудники МЧС спасли обессиленного детеныша ларги в Приморье

Специалисты МЧС России спасли детеныша ларги в Приморье. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Белька нашли на берегу Шаморы. Морской млекопитающий несколько дней дрейфовал на льдине. Обессиленного ларги выбросило на побережье», — уточнили в пресс-службе.

Спасатели укрыли детеныша теплым одеялом, чтобы защитить его от холодов. Затем специалисты связались с реабилитационным центром для морских животных и до прибытия сотрудников ухаживали за малышом.

Сейчас с животным все в порядке, оно находится под наблюдением профессионалов. Ларги помогут восстановиться.

В Нижегородской области сотрудники МЧС спасли собаку — пес оказался в плену заброшенного колодца и больше суток провел в воде. Сейчас животное в безопасности и уже обрело заботливую хозяйку.