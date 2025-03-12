Пожарные спасли собаку в Нижегородской области

В Нижегородской области сотрудники МЧС России спасли собаку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Зов животного о помощи услышали жильцы дома по улице Школьной. Пес оказался в плену заброшенного колодца. Около суток бедолага провел в воде. Очевидцы не смогли достать собаку самостоятельно и вызвали спасателей.
Специалисты разобрали верх колодца, спустились по лестнице и подняли животное при помощи альпинистской обвязки. Сейчас пес в безопасности и уже обрел заботливую хозяйку из числа очевидцев.
Ранее спасатели эвакуировали фрирайдеров со склона хребта Аибга на курорте «Красная поляна». На высоте 1700 метров они смогли вызвать спасателей. С помощью лебедки вертолет Ка-32 МЧС России успешно поднял обоих сноубордистов на борте, в итоге никто не пострадал.
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