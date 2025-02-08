Пожар заблокировал около 30 человек в танцевальной студии в здании Электрозавода в Москве

Источник 360.ru: в Москве произошел пожар в здании Электрозавода

Пожар вспыхнул в многоэтажном здании на Электрозаводской улице. Внутри произошло задымление, людей эвакуируют, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Надышались газом восемь взрослых, двое детей», — отметил он.

По его данным, на третьем этаже, где находится танцевальная студия, оказались заблокированы люди. Открытого пламени нет, добавил собеседник 360.ru.

«В здании много людей, сами эвакуировать не смогут», — подчеркнул он.

Пожару присвоили второй ранг опасности.

«Внутри, возможно, 30 человек», — рассказал источник 360.ru.

Информацию подтвердили в пресс-службе МЧС России.

Ранее пожар вспыхнул в одной из квартир многоэтажки в Зюзино. Огнеборцы оперативно потушили возгорание.