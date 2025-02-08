Пожар заблокировал около 30 человек в танцевальной студии в здании Электрозавода в Москве
Источник 360.ru: в Москве произошел пожар в здании Электрозавода
Пожар вспыхнул в многоэтажном здании на Электрозаводской улице. Внутри произошло задымление, людей эвакуируют, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
«Надышались газом восемь взрослых, двое детей», — отметил он.
По его данным, на третьем этаже, где находится танцевальная студия, оказались заблокированы люди. Открытого пламени нет, добавил собеседник 360.ru.
«В здании много людей, сами эвакуировать не смогут», — подчеркнул он.
Пожару присвоили второй ранг опасности.
«Внутри, возможно, 30 человек», — рассказал источник 360.ru.
Информацию подтвердили в пресс-службе МЧС России.
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