Сотрудники МЧС спасли девушек и собаку из реки Терек

В Северной Осетии специалисты МЧС спасли девушек и собаку. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Они оказались посреди реки Терек», — уточнили в МЧС.

Там также добавили, что спасатели добрались до пленниц по трехколенной лестнице и помогли им выбраться на берег. Выяснилось, что девушки попытались помочь псу, но сами угодили в западню.

В ряде регионов России водоемы уже покрылись первым льдом. Государственный инспектор центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве Александр Кажуров объяснил, что делать, если человек провалился в воду. В первую очередь необходимо справиться с паникой и сбросить с себя все тяжелое.