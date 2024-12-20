Спасатель Кажуров: оказавшись под водой, нужно сбросить с себя все тяжелое

В некоторых российских регионах с наступлением зимы водоемы покрылись первым льдом. Местами он еще недостаточно крепкий, что может привести к несчастным случаям. О том, как действовать, оказавшись в подобной ситуации, рассказал телеканалу «Звезда» государственный инспектор центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве Александр Кажуров.

Спасатель посоветовал прежде всего справиться с паникой. Затем нужно сбросить с себя все тяжелое, например рюкзак. Находясь в воде, следует повернуться в том направлении, откуда вы пришли, и зацепиться двумя руками за кромку льда. Когда вы выберетесь, уже ни в коем случае не надо вставать, а, перекатываясь, добраться до берега, добавил инспектор.

Кажуров также дал советы, как спасти тонущего человека. Прежде всего, не стоит бежать на помощь. В таком случае лучше позвонить по телефону 112, либо же использовать подручные средства, например, связать из одежды веревку и кинуть ее тонущему.

Кажуров напомнил, что нельзя выходить на лед в неположенном месте.