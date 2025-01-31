Пожарный поезд привлекли для тушения крупного пожара в хостеле на северо-западе Москвы

Площадь пожара на северо-западе Москвы увеличилась до 2000 квадратных метров, сообщил источник 360.ru. На место происшествия на улице Сходненский тупик направят пожарный поезд
В здании частично обрушилась крыша. Также к тушению огня хотели привлечь авиацию, но из-за погодных условий решение отменили, добавил собеседник 360.ru. Сейчас ранг пожара повысили до третьего.
В прокуратуре Москвы подтвердили данные о ЧП. Надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства случившегося. Идет процессуальная проверка, заключили в пресс-службе.
Огонь тушат 130 специалистов и 37 единиц техники. Эвакуировали 300 человек, уточнили в МЧС.
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