Пожар произошел в квартире многоэтажки в Химках

В многоквартирном доме ЖК «Солнечная система» на улице Германа Титова в Химках вспыхнул пожар. Об этом 360.ru сообщили местные жители.

Огонь охватил квартиру на 7 этаже. Очевидцы рассказали, что в доме, где началось возгорание, находится также детский сад. Всех детей успели вывести на улицу и никто не пострадал.

По некоторым данным, в полыхающей квартире находился ребенок. Спасатели не могли проехать во двор из-за плотной парковки и близко припаркованных автомобилей, но спустя некоторое время им удалось добраться до дома, и ребенка эвакуировали по лестнице.

Официальных сообщений о причинах и обстоятельствах пожара пока не поступало. На месте работают сотрудники оперативных служб города и правоохранители.