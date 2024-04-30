Пожар на складе в Раменском локализовали | 360°

Происшествия 30 апреля 2024, 11:37 Пожар на складе в Раменском локализовали МЧС: спасатели локализовали пожар на складе в Раменском

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Пожар на складе с пластиковыми трубами в Раменском удалось локализовать. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Специалисты не допустили дальнейшего распространения огня», — отметили в ведомстве.

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Пожар вспыхнул в поселке Агрохим. Площадь возгорания быстро увеличивалась из-за «высокой пожарной нагрузки». Вначале говорилось о том, что огонь распространился на две тысячи квадратных метров, однако позже пресс-служба прокуратуры Московской области информировала о том, что площадь достигла 2,3 тысячи «квадратов». Пожар охватил производственное здание и часть открытой площадки.

На месте работали около 70 спасателей, применялись 22 спецмашины. По предварительным данным, никто не пострадал.

Раменская городская прокуратура проконтролирует установлением обстоятельств ЧП и ход процессуальной проверки. Причины возгорания поможет выяснить пожарно-техническая экспертиза.

Прокуратура Подмосковья поделилась кадрами с места пожара.