СК вскрыл схему злоупотреблений при гособоронзаказе с некачественными подшипниками

«Коммерсант»: СК возбудил дело из-за некачественных подшипников на военных Ил-76

ГСУ Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело о коррупции при выполнении гособоронзаказа против нескольких топ-менеджеров Балашихинского литейно-механического завода. Об этом сообщил «Коммерсант».

Несколько лет назад представители завода, по данным авторов статьи, чтобы не сорвать гособоронзаказ, приобрели у неизвестного поставщика нештатные подшипники для колес военно-транспортных самолетов Ил-76 и, подделав документы о закупке и военной приемке, отгрузили их заводу «Авиастар».

В результате у пяти самолетов во время эксплуатации случились поломки, выведшие воздушные суда из строя. Тем самым подозреваемые нанесли ущерб обороноспособности и безопасности России.

Следователи изъяли документы на предприятии и допрашивают его руководителей и учредителей.

В мае три человека в Подмосковье получили тюремные сроки за коррупционную схему при выполнении гособоронзаказа.

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