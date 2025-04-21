Школьница пропала в Екатеринбурге после пробного ЕГЭ

Ученица одной из школ в Екатеринбурге пропала после пробного ЕГЭ. Об этом сообщило издание E1.ru .

Знакомые семьи уточнили, что 19 апреля ученица ушла в школу и не вернулась домой. С собой у девочки был паспорт.

Местонахождение подростка неизвестно уже вторые сутки. Известно, что после экзамена девочка должна была встретиться с бабушкой, но они разминулись.

«Они с мамой в пятницу повздорили немного по поводу школы. В субботу девочка пошла на пробник. После ее пошла встречать бабушка, но школьница ушла раньше», — пояснил источник издания.

К поискам приступили волонтеры отряда «ЛизаАлерт». В момент исчезновения на школьнице была черные штаны, светло-розовая куртка и серые кроссовки. У пропавшей темно-зеленые глаза и каштановые волосы.

Ранее пропавшую месяц назад школьницу из Санкт-Петербурга обнаружили в Воронеже.