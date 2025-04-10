Сотрудник Московского зоопарка погиб от укуса ядовитой змеи

Сотрудник Московского зоопарка умер после укуса ядовитой африканской змеи во время кормления. Об этом сообщило РИА «Новости».

На место происшествия сразу вызвали три бригады скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось. В зоопарке начали служебное расследование.

По информации Telegram-канала Baza, погибшему было 35 лет. Африканская подвязочная змея укусила его в палец, как только он открыл дверцу террариума.

Противоядия от укусов змеи этого вида не существует, но ее яд считается не слишком токсичным и после его попадания в организм у человека есть шансы выжить. Однако у сотрудника зоопарка началась острая аллергическая реакция — мужчина скончался в течение пяти минут от анафилактического шока.

Ранее московские спасатели поймали метровую черно-белую змею, которая заползла к женщине в квартиру во вторник, 8 апреля. Рептилию передали представителям Департамента природопользования и охраны окружающей среды.