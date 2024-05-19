Сотрудник МЧС умер во время соревнований в Тюмени | 360°

Происшествия 19 мая 2024, 12:19 Сотрудник МЧС умер во время соревнований в Тюмени 72.ru: в Тюмени во время соревнований умер сотрудник МЧС

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В Тюмени соревнования по силовым видам спорта закончились смертью одного из атлетов. Он работал в МЧС и не раз принимал участие в таких мероприятиях, сообщил сайт 72.ru.

По данным издания, в выставочном зале на Севастопольской проводили состязания «Тюмень сильная». Один из участников, подняв большой вес, после выполнения упражнения упал на землю.

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Дежурившие на мероприятии медики пытались реанимировать спортсмена, но безрезультатно.

Журналисты уточнили, что мужчина служил в региональном МЧС и нередко участвовал спортивных соревнованиях, представляя ведомство.

Предположительно, причиной смерти стала остановка сердца.

Накануне в Ленобласти во время ралли гоночный автомобиль вылетел в толпу людей. В результате один из зрителей скончался.