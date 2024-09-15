Сотрудник ГИБДД на личной Omoda сбил трех мальчиков в Подмосковье

Три ребенка тяжело пострадали в ДТП в Подмосковье. Мальчики попали под колеса Omoda сотрудника ГИБДД, сообщил MK.ru .

По информации источника издания, авария произошла вечером 14 сентября. Мужчина ехал по своим делам на личной иномарке.

Внезапно на дорогу выскочили три мальчика, водитель, вероятно, не успел затормозить. В итоге дети получили тяжелые травмы и сейчас находятся в больнице. Младшему пострадавшему всего четыре года, два других ребенка чуть старше — одному пять лет, второму — семь.

Также установлено, что двое из них — братья, уроженцы и граждане Таджикистана. Их отец нигде не работает, а мать трудится кассиром. Третий ребенок — уроженец и гражданин Узбекистана, у его отца, как оказалось, тоже нет постоянного источника дохода.

Источник MK.ru обратил внимание, что в момент аварии водитель был трезв. Ему 27 лет, он служит полицейским по охране здания второго полка ДПС «Южный» ГИБДД Подмосковья.

По факту случившегося идет проверка.

В пятницу, 13 сентября, во Внукове рейсовый автобус сбил ребенка. Он получил переломы и попал в больницу.