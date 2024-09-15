Сотрудник ГИБДД на личной Omoda сбил трех мальчиков в Подмосковье
MK.ru: сотрудник ГИБДД сбил трех мальчиков в Подмосковье, дети в больнице
Три ребенка тяжело пострадали в ДТП в Подмосковье. Мальчики попали под колеса Omoda сотрудника ГИБДД, сообщил MK.ru.
По информации источника издания, авария произошла вечером 14 сентября. Мужчина ехал по своим делам на личной иномарке.
Внезапно на дорогу выскочили три мальчика, водитель, вероятно, не успел затормозить. В итоге дети получили тяжелые травмы и сейчас находятся в больнице. Младшему пострадавшему всего четыре года, два других ребенка чуть старше — одному пять лет, второму — семь.
Также установлено, что двое из них — братья, уроженцы и граждане Таджикистана. Их отец нигде не работает, а мать трудится кассиром. Третий ребенок — уроженец и гражданин Узбекистана, у его отца, как оказалось, тоже нет постоянного источника дохода.
Источник MK.ru обратил внимание, что в момент аварии водитель был трезв. Ему 27 лет, он служит полицейским по охране здания второго полка ДПС «Южный» ГИБДД Подмосковья.
По факту случившегося идет проверка.
В пятницу, 13 сентября, во Внукове рейсовый автобус сбил ребенка. Он получил переломы и попал в больницу.