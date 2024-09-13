Рейсовый автобус сбил ребенка на перекрестке во Внукове

На западе Москвы во Внукове восьмилетний мальчик попал под колеса рейсового автобуса. Ребенка госпитализировали с переломами, сообщил источник 360.ru.

Авария произошла вечером 13 сентября в поселке Толстопальцево. На нерегулируемом перекрестке в районе дома № 48 по улице Ленина рейсовый автобус сбил школьника.

По информации источника 360.ru, после осмотра скорая помощь увезла ребенка в московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка». У него предварительно диагностировали сочетанную травму шеи, черепно-мозговую травму, переломы ключицы и бедра.

Авария с участием детей произошла в Пермском крае. Автобус с воспитанниками спортшколы на гравийной дороге потерял управление и столкнулся с автогрейдером. Восемь человек получили травмы, из них пятеро детей.