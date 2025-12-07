Сотрудник ДПС «закрыл собой» неуправляемую фуру и предотвратил аварию

В Москве сотрудник ГАИ запрыгнул на ходу в кабину фуры и предотвратил ДТП

В Москве сотрудник Госавтоинспекции предотвратил крупную дорожную аварию. Он закрыл служебной машиной неуправляемую фуру, ехавшую по встречной полосе, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк .

Инспектор патрулировал территорию и заметил большегруз, который двигался по дороге не по правилам. Он перекрыл путь своей машиной, но фура не остановилась.

Сотрудник ГАИ быстро среагировал — выбежал из авто и открыл дверь движущегося тягача. Оказалось, что его водитель находился без сознания. На место вызвали медиков, однако мужчина скончался еще до приезда врачей.

Днем 7 декабря грузовик смял две легковушки на Дмитровском шоссе в Мытищах. Погиб один человек.