Грузовик и легковушки столкнулись на Дмитровском шоссе около Мытищ

Грузовик смял две легковушки на Дмитровском шоссе в Мытищах, погиб один человек

Столкновение грузовика и двух легковых автомобилей произошло на участке Дмитровского шоссе в районе деревни Шолохово городского округа Мытищи. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что повреждения получили два легковых автомобиля, один из которых въехал бампером в отбойник, а у второго полностью смята кабина.

Между пострадавшими автомобилями встал большегруз.

На место уже прибыли сотрудники дорожной инспекции для выяснения всех обстоятельств аварии.

По словам очевидцев, в результате ДТП погиб водитель. Столкновение машин спровоцировало огромную пробку на несколько километров.

В пресс-службе подмосковного главка МВД подтвердили гибель одного человека при столкновении грузовика и двух легковушек на Дмитровском шоссе. В результате происшествия травмы получили четыре человека, включая 15-летнего подростка.

По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу и протаранил две легковушки.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции приступили к установлению всех обстоятельств аварии. По результатам проверки правоохранители примут решение об уголовном деле.

