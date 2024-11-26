Сотню коров спасли из горящей фермы в Подмосковье

МЧС сообщило о локализации пожара площадью 1200 кв. м. на ферме в Подмосковье

В Серпухове загорелось здание фермы, сообщила пресс-служба МЧС России. Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. Спасатели прибыли на место ЧП.

«Выведено 100 голов крупнорогатого скота. Угрозы распространения огня нет. Дальнейшая информация уточняется. На месте работают 20 специалистов и пять единиц техники МЧС России», — уточнили в министерстве.

Там добавили, что уже локализовали пожар.

В марте пожар случился на ферме в Псковской области. Пламя охватило 6300 «квадратов». Спасатели не позволили огню перекинуться на соседние здания.