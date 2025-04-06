Москвичам рассказали, когда растает апрельский снег
Метеоролог Вильфанд: снежный покров в Москве пролежит неделю
Мощный снегопад обрушился на столичный регион. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал 360.ru, когда растает апрельский снег.
«В течение всей этой недели ночные температуры будут достаточно низкие: от -3 до -8 градусов, в Москве -2…- 5. Дневные температуры в первой половине недели — около нуля, -1…+ 1 градус», — сообщил метеоролог.
Снег ожидается также 7 и 8 апреля.
«Высота снега будет увеличиваться сегодня, в понедельник и вторник. А дальше он начнет таять, но быстро не будет, потому что воздушные массы перемещаются с северо-востока, они холодные, температура на четыре-пять градусов ниже нормы. Это мартовская температура. Поэтому быстрого таяния за один-два дня не произойдет. Временный снежный покров пролежит неделю», — отметил Вильфанд.
По словам специалиста, потепление начнется с пятницы. Ночные температуры немного вырастут до -1…-5 градусов. Днем воздух будет прогреваться до 0…+5. Лишь через неделю столбики термометров покажут +5…+10 градусов.
Непогоду в Московский регион принес циклон «Зион». Высота снежного покрова может достичь 12 сантиметров.