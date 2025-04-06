Москвичам рассказали, когда растает апрельский снег

«В течение всей этой недели ночные температуры будут достаточно низкие: от -3 до -8 градусов, в Москве -2…- 5. Дневные температуры в первой половине недели — около нуля, -1…+ 1 градус», — сообщил метеоролог.

Снег ожидается также 7 и 8 апреля.

«Высота снега будет увеличиваться сегодня, в понедельник и вторник. А дальше он начнет таять, но быстро не будет, потому что воздушные массы перемещаются с северо-востока, они холодные, температура на четыре-пять градусов ниже нормы. Это мартовская температура. Поэтому быстрого таяния за один-два дня не произойдет. Временный снежный покров пролежит неделю», — отметил Вильфанд.

По словам специалиста, потепление начнется с пятницы. Ночные температуры немного вырастут до -1…-5 градусов. Днем воздух будет прогреваться до 0…+5. Лишь через неделю столбики термометров покажут +5…+10 градусов.

Непогоду в Московский регион принес циклон «Зион». Высота снежного покрова может достичь 12 сантиметров.