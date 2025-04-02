Сотни пассажиров десять часов не могут улететь в Дубай из Внуково

Почти 200 пассажиров авиакомпании Utair на десять часов застряли в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал Shot .

По данным источника, рейса UT715 рейс из Москвы в ОАЭ должен был вылететь около семи утра. Сначала путешественников запустили в самолет, но спустя час обратно вывели в зону ожидания вылета. Людям объявили, что на борту обнаружили поломку, которую уже начали чинить специалисты.

Ремонтные работы не закончились в срок, поэтому рейс несколько раз переносили — сначала на 10:00, потом на 12:00. Однако воздушное судно не так и не вылетело, и каждый час время вылета менялось. Спустя несколько часов образовалась новая проблема — дежурство назначенного пилота закончилось, и авиакомпании пришлось искать нового сотрудника.

Очевидцы сообщают, что некоторые семьи с детьми находятся во Внуково с четырех утра. Ожидающим вылет пассажирам выдали ваучер на 700 рублей для покупки перекуса.

Ранее около трехсот пассажиров рейса из Москвы в Шарм-эш-Шейх почти сутки ожидали вылета из аэропорта Домодедово из-за поломки самолета авиакомпании Egypt Air.