Пассажиры Azur Air с посадкой в Ханое пожаловались на отсутствие еды и воды

Вылет рейса Azur Air, который совершил незапланированную посадку в аэропорту Ханоя, снова перенесли. Пассажиры жалуются на отсутствие еды и воды. Об этом 360.ru сообщили очевидцы.

«У нас сгорают билеты из Иркутска до Читы на 07:00», — пожаловалась собеседница.

Кроме того, по ее словам, у Azur Air не работает горячая линия.

Ранее начальник отдела информационной политики и коммуникаций Azur Air Сергей Ахрамеев сообщал, что к 20:00 по московскому времени в аэропорту Ханоя завершается приготовление горячего питания для пассажиров рейса. Он отмечал, что у авиакомпании нет представителей в Ханое, однако она продолжает работать в плотном контакте с наземными службами аэропорта и предпринимает все необходимые меры для обслуживания пассажиров.

Комментируя состояние борта, Ахрамеев заявил, что перед вылетом из Нячанга самолет был полностью исправен. Также без замечаний прошли предыдущие рейсы этого воздушного судна. Самолет прошел техническое обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами и документацией производителя. Ситуацию, в которой неисправное воздушное судно отправилось бы в полет, Ахрамеев полностью исключил.

По словам представителя Azur Air, после посадки в Ханое технические специалисты оценят состояние самолета и примут необходимые меры. Он также отметил, что сам факт посадки на запасном аэродроме являлся элементом обеспечения безопасности.

«На неисправном самолете рейс продолжен быть не может. Это аксиома, которой авиакомпания следует», — резюмировал он.

