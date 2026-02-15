Сотни человек застряли в пробке из-за метели под Мурманском

Пробка из десятков автомобилей образовалась в районе села Териберка Мурманской области из-за заснеженной дороги после метели. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

Местная жительница Ольга рассказала, что машины из Териберки выпускают небольшими группами с сопровождением через самый сложный участок. По ее словам, подрядчик не выполняет свои обязанности должным образом, из-за чего дорога находится в плачевном состоянии.

«Техники нет, вся сломанная, рабочим месяцами не платит зарплату. Мужики на полудохлой технике в мороз и метель стараются хоть что-то сделать», — отметила она.

Ольга уточнила, что в субботу пускали лишь автомобили на полном приводе для укатывания дороги.

«В итоге полезли первые и застряли, и никто больше никуда не поехал», — резюмировала она.

Еще одна очевидица — Елена — добавила, в пробку также попали и туристы. В итоге гиды предлагали вернуться в Териберку, где организовали специальные места для обогрева.

«Я не могу понять, что там чистили 13,5 часа… Когда мы проезжали, затруднена дорога была в одном месте», — заключила женщина.

Ранее МЧС развернуло 12 пунктов обогрева на трассах Ростовской области, где есть проблемы с проездом из-за метели.