Сотни человек эвакуировали в Самаре из-за подходящего к зданиям пожара

Сухая трава загорелась в пригороде Самары на площади 4,5 тысячи квадратных метров, из-за сильного задымления эвакуировали 336 человек из расположенного рядом детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

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К 14:40 открытое горение удалось ликвидировать. На месте работали 70 сотрудников и 26 единиц техники, огонь к зданиям не пустили.

«Загорелся камыш, поле, ветер сильный, огонь подошел вплотную к детскому саду. В 13:40 я позвонила в МЧС, сказали, что машину отправляют, через 15 минут приехали, начали тушить», — рассказала 360.ru очевидица происшествия.

Другая свидетельница рассказала, что сам огонь уже не застала, но находится на месте происшествия.

«Детей вывели из сада. Увели на безопасное расстояние в одежде и обуви, плюс пледами укрыли», — добавила она.

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