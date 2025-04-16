Администрация Серпухова напомнила жителям о правилах в пожароопасный сезон

Оказавшись в непосредственной близости от лесного пожара, необходимо двигаться по направлению ветра или под небольшим углом к нему, чтобы избежать дыма и огня, и для эвакуации использовать просеки и лесные дороги. Если на пути оказалась река или озеро, лучше всего войти в воду, прикрыть голову мокрой одеждой, погрузить лицо в воду и стараться дышать как можно реже.

Важно помнить, что уходить от пожара необходимо двигаясь таким образом, чтобы огонь и дым оставались позади. О пожаре следует сообщить в МЧС по номерам 112 или 101.

В пожароопасное время года главной угрозой становятся палы сухой травы, которые могут легко распространиться с полей и дачных участков на лесные территории. Став свидетелем возгорания, нужно немедленно сообщить об этом по горячей линии лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00 или по телефону экстренных служб «112».

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены серьезные меры ответственности. Для физических лиц штраф может достигать 60 тысяч рублей, для должностных — 110 тысяч, а для юридических лиц — до 2 миллионов рублей. В некоторых случаях можно получить тюремный срок до 10 лет.