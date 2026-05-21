Двух девочек, пострадавших при взрыве и пожаре в жилом доме в Лобне, отправили в Детский научно-клинический центр имени Рошаля. Об этом сообщила 360.ru глава городского округа Анна Кротова.

«Девочки стабильные. Состояние — все хорошо», — добавила она.

Кротова пообещала оказать семье всю необходимую помощь. По ее словам, на пострадавших при взрыве обрушилось перекрытие. При этом стена не была несущей.

В ночь на четверг на третьем этаже дома взорвался газ, после чего начался пожар. Погибли мужчина из квартиры-эпицентра и его соседка — мать пострадавших девочек. Сами они надышались угарным газом, но остались живы. Из дома эвакуировали 15 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил девочек в больнице и заявил, что их выпишут в ближайшие дни.