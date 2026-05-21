Воробьев навестил пострадавших при пожаре в Лобне детей в медцентре Рошаля

Рано утром в четверг, 21 мая, в жилом доме в Лобне произошел пожар, в результате которого пострадали три человека, в том числе двое детей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил девочек двух и 11 лет в Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля.

Ксюшу и Леру, получивших отравление угарным газом, сначала доставили в Лобненскую больницу, а затем на вертолете перевезли в Красногорск. Девочки находятся в состоянии средней степени тяжести. С ними остается их тетя.

«Врачи центра проведут все необходимые исследования — на это потребуется один-два дня, чтобы убедиться, что серьезных травм у детей нет. После выписки девочки также будут наблюдаться в Детском центре. Наши врачи сделают все, чтобы они восстановились как можно скорее», — подчеркнул Андрей Воробьев.

По уточненным данным, в одной из квартир дома в Лобне произошел взрыв газа. Погибли два человека — 35-летний мужчина и мама пострадавших детей. Спасатели эвакуировали из здания 15 человек. Сейчас на месте работают сотрудники всех необходимых служб.

«Мы на связи со всеми семьями, поможем со всем необходимым. Желаю девочкам скорейшего и полного выздоровления», — заключил губернатор.