Состояние родителей погибших от отравления детей назвали удовлетворительным

Муж и жена, дети которых погибли из-за отравления в Красноярском крае, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом со ссылкой на региональный Минздрав сообщил ТАСС .

«Пациенты в сознании, продолжают находиться под наблюдением врачей», — подчеркнули в ведомстве.

Четверо детей пары погибли из-за отравления. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Известно, что 20 сентября женщина купила в магазине «Олимп» замороженную курицу и пельмени, затем приготовила эти продукты для своей семьи. На следующий день из-за сильного отравления умерли двое детей. Им было шесть и 13 лет.

Утром 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября — девочка 12 лет.

По данным экспертизы, причиной отравления семьи стало неустановленное токсичное вещество. Из дома изъяли удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды, а также ветеринарные лекарства.