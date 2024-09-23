Родители детей, погибших в Красноярском крае, могли случайно добавить в еду пестициды

Baza: причиной гибели детей в Красноярском крае могли стать пестициды

Фото: РИА «Новости»

Причиной гибели детей, скончавшихся в Красноярском крае после сильного отравления, могли стать пестициды, сообщила Baza. По данным источника Telegram-канала, родители могли добавить ядовитые вещества в еду случайно, перепутав их с солью.

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