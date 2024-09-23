Родители детей, погибших в Красноярском крае, могли случайно добавить в еду пестициды

Причиной гибели детей, скончавшихся в Красноярском крае после сильного отравления, могли стать пестициды, сообщила Baza. По данным источника Telegram-канала, родители могли добавить ядовитые вещества в еду случайно, перепутав их с солью.
Статья дополняется...
Выставка картин местных художников открылась в Можайске
Появились кадры задержания членов экстремистской религиозной ячейки в КБР
Благоустройство вблизи озера Южное в Черноголовке вышло на финальный этап
Активисты из Орехово-Зуева очистили Анциферовский родник от мусора
Мировой рекорд по написанию картин маслом установили в Орехово-Зуеве
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 23 сентября
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте