Состояние пострадавших в ДТП на Крымском мосту детей оценили как тяжелое

Пострадавшие в аварии на Крымском мосту двое детей — 10 и 12 лет — находятся в тяжелом состоянии. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Несовершеннолетних 2013 и 2015 годов рождения госпитализировали в ГБУЗ РК „Керченская больница № 1 имени Н. И. Пирогова“. Их состояние оценивается как тяжелое», — заявили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что пациенты получают всю необходимую врачебную помощь.

Авария на Крымском мосту произошла в ночь на 9 ноября. При попытке обгона пассажирского автобуса Краснодар — Севастополь автомобиль Mercedes врезался в бетонное ограждение, погибли два человека — водитель и пассажир.