Премьер Мишустин создал рабочую группу по ликвидации ЧП с танкерами около Крыма

Председатель правительства России Михаил Мишустин создал рабочую группу для координации работы по ликвидации последствий происшествия с танкерами в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Ранее соответствующее поручение сделал президент России Владимир Путин. Созданную группу возглавит вице-премьер Виталий Савельев.

В состав комиссии войдут руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, министр транспорта Роман Старовойт, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, представители МЧС, Минприроды и администрации Краснодарского края.

В воскресенье в Керченском проливе из-за шторма танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели бедствие. В результате происшествия произошел разлив топлива в Черном море.

Одной из предварительных версий крушения танкеров назвали ошибки экипажей в сложных метеоусловиях.