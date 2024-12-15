Мишустин создал рабочую группу по ликвидации ЧП с танкерами

Председатель правительства России Михаил Мишустин создал рабочую группу для координации работы по ликвидации последствий происшествия с танкерами в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
В состав комиссии войдут руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, министр транспорта Роман Старовойт, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, представители МЧС, Минприроды и администрации Краснодарского края.
В воскресенье в Керченском проливе из-за шторма танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели бедствие. В результате происшествия произошел разлив топлива в Черном море.