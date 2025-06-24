Опрос KP.RU: 62% россиян выступили против содержания животных в зоопарках и сафари-парках

Сайт KP.RU провел опрос, посвященный содержанию диких животных в неволе, на примере инцидента с нападением льва на владельца сафари-парка «Тайган» в Крыму. В результате опроса выяснилось, что 62% россиян негативно относятся к идее содержания животных в зоопарках и сафари-парках, считая, что дикие звери должны обитать в естественной среде обитания.

Опрошенные подчеркнули, что зоопарки и сафари-парки используются исключительно для развлечения публики, в то время как настоящая помощь животным должна заключаться в лечении и реабилитации, после чего животные возвращаются в дикую природу.

Тем не менее, 31% респондентов считают, что зоопарки приносят больше пользы, чем вреда. Эти респонденты отмечали, что в таких учреждениях животным предоставлены лучшие условия, чем в дикой природе, и что в них содержатся животные, которые не смогли бы выжить в естественных условиях. Кроме того, зоопарки выполняют важную роль в охране исчезающих видов и экологическом образовании подрастающего поколения.

Небольшая часть респондентов (7%) проголосовала за «другой» вариант, подчеркнув, что положительно относятся только к национальным паркам и заповедникам, где помощь животным осуществляется в интересах природы, а не ради зрелищности.