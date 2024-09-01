Состояние одного из пострадавших в ДТП на нижегородской трассе оценили как крайне тяжелое

Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области увеличилось до 16 человек

Фото: РИА «Новости»

Количество пострадавших при смертельном ДТП с минивэном в Нижегородской области выросло до 16 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«Всего пострадали 16 человек, их них восемь погибших. Детей в числе погибших и пострадавших нет. Из восьми пострадавших четверо в состоянии средней тяжести, трое — в тяжелой и один — в крайней», — заявили в ведомстве.

На месте происшествия работали пять бригад скорой медицинской помощи, также пришлось задействовать санитарную авиацию. В зависимости от состояния пострадавших примут решение об их транспортировке в областной центр.

Авария произошла около 11:00 1 сентября на 357-м километре федеральной трассы М-12 в Навашинском районе. По предварительным данным, водитель минивэна не справился с управлением и наехал на отбойник, машина опрокинулась.

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