«Состояние критическое». Щенка с ранением в голову нашли в Ростовской области

В Аксайском районе Ростовской области рядом с поселком Опытный местная жительница нашла раненого щенка. Подробности 360.ru сообщила волонтер, которая приехала на место ЧП.

«Мы приехали на место, и действительно на холодной земле лежал щенок с огромной раной между глаз. Отвезли в клинику, температура — 34,2. Состояние было критическое и сохраняется до сих пор», — рассказала волонтер.

На следующий день провели операцию и извлекли резиновую пулю. Щенок Вита получил серьезную черепно-мозговую травму. Ему также потребовалось переливание крови, уточнила собеседница 360.ru. Во время обследования, помимо огнестрельного ранения, обнаружили пироплазмоз.

«После стабилизации общего состояния при хирургическом осмотре под седацией удалось извлечь из раны крупный круглый резиновый предмет (пулю). Проведено зачищение и ушивание раны. При промывании носовых пазух физраствором вымываются гнойные и кровяные сгустки. На момент нахождения животного в стационаре состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое. Прогноз неблагоприятный», — указано в выписке из медкарты животного.

Кто стрелял в собаку, пока неизвестно. Подробности ЧП выясняются.