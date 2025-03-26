Состояние двух российских моряков назвали тяжелым после ЧП на судне в Южной Корее

Двое из шести российских моряков, пострадавших при пожаре на судне в Южной Корее, находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в Генеральном консульстве России в Пусане.

«По информации морской полиции Пусана, шесть россиян пострадали, двое из них — в тяжелом состоянии. Все пострадавшие оперативно доставлены в медицинские учреждения Пусана», — рассказали в ведомстве.

Пожар на российском рефрижераторном судне Crystal Asia, перевозившем скоропортящиеся грузы, произошел в 7:14 утра по местному времени. Огонь охватил судно, когда оно находилось в восьми километрах южнее порта Камчхон в Пусане. Предварительной причиной пожара стал отказ двигателя.

По данным Telegram-канал Shot, на борту судна находились 23 российских моряка. Позже в Генеральном консульстве России в Пусане сообщили, что один из членов экипажа был гражданином другой страны, а россиян было 22. Шестерым из них потребовалась госпитализация. Врачи диагностировали у пострадавших серьезные травмы и ожоги.