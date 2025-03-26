Российские моряки пострадали при пожаре на судне в Южной Корее

Несколько российских моряков пострадали при пожаре на грузовом судне в Южной Корее. О происшествии сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, возгорание на рефрижераторном судне, перевозившем скоропортящиеся грузы, произошло около 7:20 утра по местному времени.

Огонь охватил судно, когда оно находилось в восьми километрах южнее порта Камчхон в Пусане. Предварительной причиной пожара стал отказ двигателя.

Моряков спасли сотрудники морской полиции Пусана, патрулировавшие территорию на катере. На месте пожара сейчас работают специалисты Центральной морской спасательной группы и береговой охраны.

На борту судна находились 23 российских моряка. Шестерым из них потребовалась госпитализация. Врачи диагностировали у пострадавших серьезные травмы и ожоги.

На данный момент загоревшееся судно отбуксировали в порт. В плавание оно отправится после проведения ремонтных работ.

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