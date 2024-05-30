«Лежали валетом». Двух подростков нашли мертвыми в питерской квартире

Mash на Мойке: тела двух студентов нашли в квартире в Петербурге

В Санкт-Петербурге в квартире обнаружили двух мертвых подростков. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке .

По данным издания, женщина приехала в квартиру, расположенную в доме на улице Софьи Ковалевской, чтобы проверить дочь. Девочка проживала одна и долго не выходила на связь.

Зайдя в жилище, мать обнаружила 16-летнюю дочку и ее 17-летнего друга лежащими валетом без признаков жизни. На телах покойных правоохранители не нашли следов криминальной смерти.

Изначально основной версией смерти подростков считали суицид, но позже во время осмотра квартиры полиция нашла белый порошок и вещество растительного происхождения. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Журналисты уточнили, что молодые люди учились в лицее сервиса и индустриальных технологий.

Ранее в Измайловском парке Москвы полиция обнаружила труп 13-летней девочки без признаков насильственной смерти. До этого там же нашли ее подругу, которой медики диагностировали отравление наркотиком.