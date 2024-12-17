Соседи начальника войск РХБЗ принесли соболезнования после его гибели в Москве

Соседка начальника войск РХБЗ Кириллова: он каждый день трудился на благо народа

Погибший начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов каждый день трудился на благо народа и страны. Об этом 360.ru сообщила соседка высокопоставленного военного.

«Этот человек каждый день трудился на благо страны и народа. Очень жаль», — сказала женщина.

Генерал-лейтенант Кириллов погиб утром 17 декабря в результате взрыва на Рязанском проспекте.

Также скончался его помощник, злоумышленники заложили взрывное устройство в самокат, припаркованный около одного из домов. Следственный комитет по факту происшествия завел уголовное дело.

Ранее жильцы ЖК, где погиб Кирилов, сообщили 360.ru о фактическом отсутствии охраны и неработающих камерах видеонаблюдения.