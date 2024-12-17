Соседи начальника войск РХБЗ принесли соболезнования после его гибели в Москве

Погибший начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов каждый день трудился на благо народа и страны. Об этом 360.ru сообщила соседка высокопоставленного военного.
«Этот человек каждый день трудился на благо страны и народа. Очень жаль», — сказала женщина.
Генерал-лейтенант Кириллов погиб утром 17 декабря в результате взрыва на Рязанском проспекте.
Также скончался его помощник, злоумышленники заложили взрывное устройство в самокат, припаркованный около одного из домов. Следственный комитет по факту происшествия завел уголовное дело.
Ранее жильцы ЖК, где погиб Кирилов, сообщили 360.ru о фактическом отсутствии охраны и неработающих камерах видеонаблюдения.
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