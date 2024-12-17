В жилом комплексе, рядом с которым при взрыве СВУ погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, фактически отсутствовала охрана. Об этом 360.ru сообщили жильцы дома.

«Фактически охраны нет, ходят подобия охранников. Видеокамеры не настроены и не подключены, в подсобных помещениях живут мигранты. УК, вероятно, сдает арестованные и не проданные кладовки застройщика для проживания. Взрыв был очень громким, его слышал весь район», — рассказали они.

Жильцы отметили, что въезд на подземную парковку комплекса никак не контролировался. Они жаловались в управляющую компанию, но никакой реакции не последовало.

«В 2021 году у нас взломали квартиру. Просматривали записи камеры наблюдения, но ничего не выяснили отсутствия камер или плохого качества. И за это все мы оплачиваем около двух миллионов рублей в месяц только за охрану», — заключили местные жители.

Кириллов погиб утром 17 декабря в результате взрыва на Рязанском проспекте. Взрывное устройство заложили в самокат, припаркованный около одного из домов.