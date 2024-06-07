Сосед предполагаемого убийцы активиста Еговцева рассказал о подозреваемом

Сосед предполагаемого убийцы активиста Антона Еговцева Игорь Фадеев рассказал о подозреваемом в преступлении мужчине — Дмитрии Матвееве. В беседе с 360.ru он рассказал о двояком отношении к нему.

«До того, как началась приватизация гаражей, я особо и не знал, кто он. Знал, что он занимается мотоциклами и ремонтом, и не общался тесно», — отметил он.

Он добавил, что слышал, что тот разбил лобовое стекло машины председателя, а также украл документы у бухгалтера, когда она собирала деньги за гаражи. Матвеев предполагал, что они пытаются нажиться на взносах, отметил собеседник.

По его словам, мужчина не был агрессивным в обычной жизни. С приходившими к нему друзьями они занимались мотоциклами и не дебоширили. Он ездил на соревнования по мотокроссу, за распитием алкоголя или в компании девушки его также не замечали.